Tragico incendio in abitazione nel Veronese: morto un uomo, in ospedale la moglie

Un drammatico incendio si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì nell'est veronese, nel quale un uomo ha perso la vita mentre la moglie è stata condotta all'ospedale di San Bonifacio per gli accertamenti del caso.

Poco prima delle 3 di notte, 17 vigili del fuoco con 6 automezzi, tra i quali autobotti e un'autoscala, si sono precipitati a San Vittore di Colognola ai Colli, dove le fiamme erano divampate in una casa rurale in viale Umberto I: il fuoco ha interessato i piani superiori dell'abitazione, coinvolgendo anche il tetto in legno. Giunti dal vicino distaccamento di Caldiero e dalla sede centrale, i pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per impedire al rogo di propagarsi all'intera struttura.

E proprio durante le operazioni di spegnimento è stata fatta la tragica scoperta. I vigili del fuoco infatti hanno rinvenuto il corpo del padrone di casa, un uomo del luogo di 76 anni, morto verosimilmente per asfissia: sul posto è accorso anche il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per l'anziano non c'è stato niente da fare, mentre la moglie di 72 anni è stata condotta al Fracastoro.

Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno per tutta la giornata di giovedì e sul luogo dell'episodio sono arrivati anche i carabinieri.