Scoppia l'incendio da un guasto al climatizzatore: appartamento inagibile

Nessun ferito ma l'abitazione ora è inagibile, dopo l'incendio che si è sviluppato nella serata di lunedì a San Giovanni Lupatoto.

Erano circa le ore 22, quando un guasto all'unità esterna del climatizzatore, avrebbe dato il via il rogo che si è propagato in un appartamento situato in una palazzina di via Gorizia. Lanciato l'allarme, sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Verona composta da 5 unità, che nel giro di 3 ore ha domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.

I danni causati dal fumo e dal fuoco hanno però portato i pompieri a dichiarare inagibile l'appartamento: sul posto sarebbe intervenuto anche il personale di Megareti, che avrebbe chiuso il gas a causa del danneggiamento subito da alcune condotte.