Incendio in Borgo Venezia e black out nelle case: sul posto pompieri e tecnici Agsm

Un incendio è scoppiato durante il pomeriggio di oggi, venerdì 7 settembre, nel quartiere di Borgo Venezia a Verona, coinvolgendo i cavi di una cabina elettrica interrata. L'episodio si è verificato quando erano circa le ore 14 nei pressi di via Zamboni, dove le fiamme si sono sviluppate all'interno di un'apertura di aerazione, una cosiddetta "bocca di lupo", dove probabilmente qualcuno aveva inopinatamente gettato in precedenza un mozzicone di sigaretta.

Il rogo, piuttosto contenuto per fortuna, ha finito però con il danneggiare i cavi elettrici della cabina di Agsm, causando così disagi a diverse abitazioni limitrofe, in particolare in via Cipolla e via Manzoni. Le case sono infatti rimaste prive di elettricità, mentre i vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra, hanno operato per spegnere l'incendio e ripristinare le condizioni di sicurezza nell'area. Al momento i tecnici di Agsm stanno a loro volta lavorando per consentire il ripristino della corrente nelle varie abitazioni colpite dal black out.