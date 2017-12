Incendio in un casolare a Ferrara di Monte Baldo: vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco sono dovuti intervenite nella mattinata di oggi, domenica 31 dicembre, a causa di un incendio di un casolare nel Comune di Ferrara di Monte Baldo.

L'allarme è scattato verso le ore 10.15 e gli agenti della stazione di Bardolino si sono diretti presso il luogo dell'incendio con un mezzo e cinque uomini.

Il casolare andato a fuoco si trova in località Albarè ed al momento le operazioni di spegnimento del rogo sono in corso. Non sono state fatte ipotesi sulle cause che possono aver sprigionato le fiamme.