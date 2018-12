San Bonifacio, piazza ripristinata dopo l'incendio ad una casetta di legno

Ripristinata in tempo record questa mattina, 16 dicembre, piazza Costituzione a San Bonifacio dopo l'incendio che ieri ha mandato in fumo una casetta di legno usata per le manifestazioni del paese. A comunicarlo è stato il Comune attraverso la propria pagina Facebook, mostrando anche la foto dei 180 partecipanti a La Carica dei Babbo Natale, passeggiata di beneficenza in favore dei malati oncologici dell'ospedale Fracastoro. «Un grazie speciale alla ditta Ecm dei fratelli Carradore per l'intervento che ha garantito il regolare svolgimento dell'evento», si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Bonifacio.



(I partecipanti a La Carica dei Babbo Natale)

L'incendio è divampato ieri dopo le 22.30 ed è stato spento dai vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause del rogo che non solo ha incenerito la casetta di legno, ma ha anche danneggiato il chiosco di metallo che si trovava a fianco della casetta e alcune attrezzature custodite all'interno del chiosco.