Due abitazioni coinvolte in un incendio all'alba: vigili del fuoco al lavoro

È scattato all'alba di mercoledì l'intervento dei vigili del fuoco, per un incendio che ha coinvolto due abitazioni nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo.

Alle 6 del mattino tre mezzi e una decina di unità dei pompieri si sono diretti in località Steffani, nella frazione Ronconi, per domare il rogo divampato nella piccola contrada: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite poi nel corso della mattinata, una volta estinto l'incendio.

Sul posto anche i carabinieri: al momento non risultano esserci feriti, mentre non si conoscono le condizioni degli edifici interessati dalle fiamme.