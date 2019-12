Incendio in casa nella notte della Vigilia di Natale: evacuata una famiglia

Anche nella notte delle Vigilia di Natale, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento per domare un incendio.

Intorno alle ore 3 della notte tra il 24 e il 25 dicembre, un rogo si è sviluppato in un'abitazione situata in via Ca' Ucchia, nel comune di Ronco all'Adige, per cause non ancora accertate. Sul posto si sono diretti tre mezzi e 9 unità dei pompieri, che si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme: le operazioni sono proseguite anche nella mattinata di Natale, per mettere in sicurezza l'edificio.

Fortunatamente nell'episodio nessuno sarebbe rimasto ferito, ma la famiglia residente ha dovuto evacuare lo stabile che al momento risulta essere inagibile.