Sommacampagna, incendio in casa: arrivano i pompieri e la Municipale

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale sono intervenuti lunedì sera in via Cesarina, a Sommacampagna, per un incendio che ha interessato un'abitazione.

L'allarme è scattato intorno alle 19.45 e ha portato sul posto 9 unità e 3 mezzi dei pompieri (tra i quali due autobotti), supportati dai vigli urbani del comune, a causa di un rogo che ha interessato una parte della villetta. Fortunatamente però non ci sono stati feriti nell'episodio e le operazioni di spegnimento si sono potute concludere poco prima delle 22.