Partito dal camino, incendio distrugge porticato e parte del tetto di una casa

Alle 22 di ieri, 7 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant'Ambrogio, a Ronco all'Adige, per fronteggiare l'incendio della barchessa di un'abitazione di tre piani.

A dare l'allarme erano stati gli stessi proprietari di casa, che si erano accorti del fuoco partito dal camino e poi propagatosi in tutto il porticato ed anche sul tetto in legno.

I pompieri sono giunti sul posto con diverse squadre, autobotti ed autoscala per avere la meglio delle fiamme e salvaguardare quanto più possibile l'abitazione della famiglia, parzialmente coivolta nella copertura.

Nel rogo sono andati distrutti il porticato che è crollato per effetto delle fiamme e una superficie totale di tetto di circa 400 metri quadrati.

I venti pompieri che hanno lavorato tutta la notte sono al lavoro anche questa mattina, 8 febbraio, per la messa in sicurezza della struttura, che è stata dichiarata parzialmente non fruibile per la famiglia.