Incendio in abitazione nella notte: i pompieri al lavoro fino al mattino

È stata una notte movimentata quella tra mercoledì e giovedì per i vigili del fuoco, che dopo l'intervento in un magazzino di San Martino Buon Albergo, sono dovuti intervenire a Tregnago.

Erano circa le 3 quando è stato lanciato l'allarme per un'abitazione di via Verdella che stava andando a fuoco. Una decina di unità con tre mezzi, da Verona e Caldiero, si sono quindi dirette sul posto per domare il rogo. Sono servite quasi 4 ore di lavoro perché la situazione tornasse alla normalità, ma le operazioni di smassamento e messa in sicurezza, utili ad evitare che nuovi focolai possano prendere vita, si sono concluse solamente intorno alle 9.

Ancora da chiarire le cause dell'episodio, che fortunatamente non risulta aver provocato feriti.