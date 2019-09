Salvata dall'incendio nella sua casa da un camionista "eroe" per un giorno

Salvata da uno sconosciuto, oggi il suo angelo custode. È questo il cuore della vicenda che ha visto protagonista la signora Celestina di Sant'Anna d'Alfaedo e Roberto, che di professione fa il camionista, "eroe" per un giorno.

Come raccontato dal quotidiano L'Arena, all'interno dell'abitazione della signora dove ieri all'improvviso era scoppiato un incendio, per cause accidentali, il fumo aveva già invaso tutta la casa. Tuttavia, fortunatamente, la finestra della cucina era rimasta aperta. Sarebbe infatti stata proprio la vista della densa coltre di fumo proveniente dall'abitazione che avrebbe indotto il camionista, casualmente di passaggio, ad entrare nella casa sfondando la porta per verificare l'eventuale presenza di qualuno in difficoltà.

Una volta dentro, il camionista avrebbe fatto una rampa di scale per poi trovarsi dinanzi alla signora avvolta dal fumo e in stato confusionale. A quel punto, con la dovuta decisione e quasi contro la volontà della stessa signora contrariata dal voler "abbandonare" la sua cucina, l'autista si è imposto trascinando fuori dall'abitazione la donna, traendola così in salvo. Le fiamme, in seguito, sono quindi state domate dai vigili del fuoco, intervenuti non appena recipito l'allarme.