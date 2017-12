Scoppia un incendio all'interno di una casa a Legnago: l'intervento dei pompieri

I vigili del fuoco di Verona sono dovuti intervenire nella mattinata di oggi, venerdì 29 dicembre, a causa di un incendio scoppiato all'interno di un appartamento situato a Legnago in via Francesco Cilea.

Le fiamme pare abbiano avuto origine da alcune "lucine" collocate quali addobbi sull'albero di Natale allestito all'interno della casa. L'intervento dei pompieri è scattato verso le ore 7.50 quando sul posto sono giunti due mezzi e sei agenti.

Non vi sono state fortunatamente particolari gravi conseguenze, le fiamme sono state domate in breve tempo e soltanto due persone del nucleo familiare sono risultate lievemente intossicate dal fumo sprigionatosi.

Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza, ma gli operatori del 118 hanno valutato positivamente le condizioni di salute dei due soggetti e non hanno quindi proceduto al loro trasporto in ospedale. Non si registrano inoltre danni particolarmente rilevanti agli ambienti dell'abitazione.