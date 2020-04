Spaventoso incendio in una casa: residenti salvi ed evacuati, pompieri al lavoro

È stato lo stesso padrone di casa ad avvisare i vigili del fuoco dell'incendio che si era propagato nella sua abitazione di Palazzolo, nel comune di Sona. Intorno all'ora di mezzanotte di giovedì, i pompieri si sono preicipitati al civico 16 di via Monte Paul, per cercare di domare le fiamme che erano partite dalla zona del tetto e che hanno intaccato buona parte della casa: 22 unità in tutto con 8 mezzi, si sono messe all'opera per estinguere il rogo, che fortunatamente non ha provocato feriti.

Sul posto un'ambulanza infermierizzata di Bussolengo, che si è occupata dei proprietari (indenni ma sotto shock) e dei vigili del fuoco che avrebbero inalato del fumo. Anche i carabinieri di Sommacampagna si sono recati in sopralluogo, con le operazioni di spegnimento e smassamento che sono proseguite anche nella mattinata di giovedì: alle 9.30 infatti tre mezzi dei pompieri erano ancora sul posto con il funzionario e il nucleo investigativo, per cercare di comprendere le cause dell'incendio.

I danni all'abitazione sarebbero ingenti, ma le valutazioni del caso sono in fase di accertamento.