Principio di incendio nella casa di riposo, anziani evacuati e poi rientrati

Principio di incendio ieri sera, 6 luglio, al terzo piano della residenza per anziani Città di Verona. Fortunatamente nessun operatore e nessun ospite è rimasto intossicato o ferito, ma tutti hanno preso un brutto spavento.

L'allarme antincendio della struttura di Via Anselmi, zona San Massimo, è scattato intorno alle 21 per il fumo uscito da una macchina per il trattamento dell'aria andata in cortocircuito. Gli addetti della casa di riposo hanno chiamato i vigili del fuoco, i quali si sono recati sul posto con undici uomini, due autobotti, un'autoscala ed un altro mezzo di supporto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo spegnimento del principio di incendio non è stato complesso, la l'intera operazione è stata laboriosa perché gli anziani ospitati al terzo piano dell'edificio sono stati evacuati. Il loro rientro è stato possibile nel giro di circa un'ora, perché i pompieri hanno spento il piccolo rogo, ma hanno poi dovuto sanificare per rendere respirabile l'aria.