Fiamme in un appartamento a Verona: intervento vigili del fuoco, ci sono feriti

I vigili del fuoco di verona sono intervenuti questa mattina verso mezzogiorno, nei pressi di un'abitazione a Verona in via Piccono Della Valle, dove in un appartamento era scoppiato un incendio.

Le fiamme sono divampate all'interno della cucina, dov'erano peraltro presenti anche due bombole del gas che, secondo quanto riferito dal Comando dei vigili del fuoco, non sono fortunatamente esplose. I pompieri sono infatti riusciti tempestivamente a isolarle dal fuoco e metterle in sicurezza.

Sul luogo dell'incendio è intervenuta inizialmente una squadra dei pompieri con cinque unità, alla quale si è poi aggiunto il funzionario di guardia, oltre al Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale (NIAT) che ha posto sotto sequestro le bombole del gas inesplose e portate in Caserma. Nel complesso sono dunque giunti sul posto due fuoristrada e un camion, per un totale di sette unità.

Nell'ambito dell'incendio sono rimaste ferite, parrebbe lievemente ustionate, tre persone di nazionalità nigeriana. Sono state soccorse dagli operatori del 118, intervenuti con due ambulanze, i quali li hanno condotti in ospedale. Le loro condizioni di salute non dovrebbero essere comunque critiche.