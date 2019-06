Le fiamme divampano nel soggiorno di una casa: domate dai vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato all'alba di mercoledì in un'abitazione di Colognola ai Colli, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Erano circa le 5.15 quando è scattata l'allerta per il rogo scoppiato nella zona soggiorno e cucina di una casa situata al civico 4 di via Cubetta. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con 2 mezzi e 7 unità, che si sono messi all'opera riuscendo a domare la fiamme e a riportare la situazione alla normalità intorno alle 8.30 del mattino.

La struttura non avrebbe comunque subito danni particolari, ma verranno eseguite alcune valutazioni per verificarne l'abitabilità.