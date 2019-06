Incendio in una casa a Buttapietra: un uomo intossicato viene portato in ospedale

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno, all'interno di un'abitazione privata a Buttapietra in via Baruchello. Al momento non sono note le cause che possono aver sprigionato le fiamme, ma quel che è certo è che il fumo venutosi a creare era davvero imponente.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti verso le 16.50 i vigili del fuoco di Verona con due mezzi. Attualmente le operazioni dei pompieri sono ancora in corso, ma la situazione è comunque tornata sotto controllo.

All'interno dell'edificio si trovava una sola persona, rimasta intossicata a causa proprio del fumo e soccorsa dagli operatori del 118. L'uomo è stato quindi portato presso l'ospedale di Borgo Roma per ricevere le cure del caso e qui è stato accolto in codice verde.