Salizzole, pompieri domano rogo in un'abitazione. Padrone di casa ferito

Pompieri di Verona e di Legnago al lavoro nella mattina di oggi, 6 giugno, a Salizzole. In una casa di via Caberlina, nella frazione di Bionde, è scoppiato un incendio intorno alle 6 e i vigili del fuoco in poco tempo sono riusciti a domarlo.

A chiedere l'aiuto dei pompieri è stato il padrone di casa, rimasto anche ferito. Le fiamme dovrebbero essere partite da una lampada e si sono sviluppate soltanto all'interno di una stanza.