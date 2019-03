Fuoco divampa in un capannone di rotoballe di fieno: arrivano i pompieri

L'allarme per l'incendio è stato lanciato poco prima delle 15 di martedì ed ha portato due mezzi dei vigili del fuoco in via Pasubio, a Villafranca di Verona, per estinguere le fiamme che hanno anche danneggiato la struttura