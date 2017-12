Brucia un capannone di 400 metri quadrati adibito a deposito di pellets

Dalle ore 11.00 circa il personale dei vigili del fuoco di Legnago e di Verona, è impegnato per un incendio a Terrazzo con tre mezzi e nove uomini.

A prendere fuoco, per cause in corso d'accertamento, è stato un capannone di circa 400 metri quadrati, situato in via Olmo e adibito a ricovero di mezzi agricoli, oltre che utilizzato anche come deposito di pellets.

In supporto ai vigili del fuoco scaligeri, si è mobilitato anche il personale del distaccamento di Este, nella provincia di Padova, impiegando due mezzi e sette uomini.

Ulteriore personale, specializzato nel movimento terra, sta in questi minuti partendo dal comando di Verona con un BobCat, mezzo movimento terra, per operare sul luogo.