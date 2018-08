Incendio in un capannone alla Spianà, possibile rifugio dei senzatetto

Un altro incendio è divampato nel caldo torrido di queste giornate estive.

Poco prima delle 17.30 di domenica, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire alla Spianà, a Verona, dove le fiamme sono divampate in un capannone dismesso per cause ancora da accertare.

Giunti sul posto, i pompieri hanno notato due persone allontanarsi e, dopo aver circostritto il rogo, hanno rinvenuto all'interno dell'edificio alcuni giacigili di fortuna, segno che probabilmente veniva utilizzato come riparo dai senzatetto.