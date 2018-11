Divampano le fiamme in un capannone: quintali di paglia vanno a fuoco

Un grosso incendio è scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, nel comune di Sanguinetto.

Erano circa le 00.40 quando i vigili del fuoco sono stati allertati delle fiamme divampate in un capannone situato in via Venera, dove erano stoccati svariati quintali di paglia e fieno. Stando a quanto riferito dal 115, sul posto si sono recati tre mezzi da Verona, Legnago e Bovolone: il rogo è stato domato, ma le operazioni di smassamento e messa in sicurezza proseguiranno durante la giornata di sabato, per evitare che questo possa ripartire. Ancora da chiarire le cause che lo hanno scatenato, mentre sul posto si sono diretti anche i carabinieri.