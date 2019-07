Capannone a fuoco, centinaia di polli bruciati: in aiuto i pompieri di Legnago

Anche i vigili del fuoco di Legnago sono accorsi in aiuto dei colleghi patavini, per domare il grosso incendio che ha causato numerosi danni ad uno stabilimento in zona Taglie di Santa Margherita d’Adige, in provincia di Padova, e provocato la morte di decine e decine di animali.

Come hanno raccontato i colleghi di PadovaOggi, le fiamme sono divampate quando non erano scoccate le ore 14 di venerdì in un'azienda zootecnica che alleva pollame. Sono stati registrati importanti danni alla struttura del primo capannone in cui si è propagato il rogo, che successivamente ha intaccato anche un locale attiguo. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita, ma forse addiruttura migliaia dei 300 mila polli presenti sarebbe morto nell'incendio.