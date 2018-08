Scoppia un rogo in un capannone: un uomo resta ustionato per domarlo

Sono lievi, fortunatamente, le ustioni riportate da un 73enne nella giornata di mercoledì, nel tentativo di domare le fiamme divampate nel capannone che si trova nella sua proprietà.

La struttura veniva utilizzata come rimessa dal figlio e custodiva celle frigo per la conservazione di frutta e verdura, ma intorno alle 18.30 un incendio ha preso vita alimentato da alcuni pallet, arrivando ad intaccare la copertura. Il capannone si trova sul retro dell'abitazione dell'uomo e dà sui campi confinanti, dove un produttore ha cercato di spegnere il rogo utilizzando l'impianto di irrigazione non appena si è accorto di quanto stava avvenendo.

Sul posto nel frattempo sono stati inviati quattro mezzi dei vigili del fuoco, che si sono subito messi all'opera per estinguere le fiamme. Sono partite poi le operazioni di smassamento ed i controlli alla struttura, che è stata dichiarata inagibile, mentre il 73enne è stato portato in ospedale per le cure del caso.