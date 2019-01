Le fiamme divampano in un capannone: domate dai vigili del fuoco

La segnalazione di un residente ha fatto scattare l'allarme a San Martino Buon Albergo, intorno alle 21.40 di mercoledì, per un incendio scoppiato all'interno di un magazzino di bancali e sacchi di pellet.

Due autobotti da Verona e un'autopompa da Caldiero, con in tutto una decina di uomini, si sono quindi dirette verso il capannone di via Ortini, dove le fiamme si erano propagate grazie all'alta infiammabilità del materiale: ci sono volute poco più di due ore di lavoro ai pompieri per domare ed impedire al rogo di raggiungere gli edifici limitrofi, con le operazioni che sono andate avanti fino quasi alla 1 di notte, con l'opea di smassamento e messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone.