Scoppia un incendio in un cantiere a Soave: intervengono i vigili del fuoco

Alle ore 13 circa di oggi, sabato 28 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Vittoria a Soave per un principio d’incendio all’interno del cantiere di costruzione di una cantina.

I pompieri arrivati da Lonigo e Verona hanno spento le fiamme che hanno coinvolto del materiale depositato su dei pallet e dei cartoni posti a ridosso di un pilastro con vicino delle bombole di argon (un gas impiegato in diversi settori per saldature e rivestimenti termici, ndr).

A dare l’allarme è stato un passante che, provvidenzialmente, si è accorto delle fiamme mentre il cantiere era vuoto per la pausa pranzo degli operai. Le cause dell’incendio sono per il momento al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del cantiere sono terminate dopo circa un’ora e mezza.