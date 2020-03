Brucia la canna fumaria della pizzeria: incendio domato e pochi danni

L'intenzione di far ripartire l'attività con consegne a domicilio in questo periodo di quarantena forzata, causata dall'epidemia di coronavirus, si è trasformata in un principio di incendio per la pizzeria Leon D'Oro.

Intorno alle 9.30 del mattino di venerdì, il personale dell'esercizio situato nello storico palazzo ottocentesco tra via Pallone e via Ponte Rofiolo, nel centro storico di Verona, ha riacceso il forno per portarlo alla temperatura necessaria per preparare le pizze per il fine settimana. Qualcosa però è andato storto, probabilmente a causa di un accumulo di fuliggine nella canna fumaria, dalla quale è partito un principio di incendio. Residenti e lavoratori fortunatamente si sono subito accorti di quello che stava avvenendo e hanno avvisato il 115: sul posto sono arrivati 3 mezzi e 8 unità dei vigili del fuoco, i quali sono riusciti ad impedire che il rogo assumesse ben altre proporzioni, danneggiando ulteriormente lo storico edificio, che risulta vincolato e protetto dai beni architettonici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.