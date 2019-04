Camion che trasporta verdure va a fuoco: incendio domato dai pompieri

Un incendio divampato nella mattinata di sabato a Sommacampagna, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco e la Polizia municipale.

Poco dopo le 8.30, le fiamme sono divampate su un camion frigo che trasportava verdura, posteggiato nel piazzale di proprietà dell'azienda Agrover, per causa ancora da stabilire. Sul posto si sono diretti tre mezzi dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della Municipale, che sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza la zona, concludendo le operazioni intorno alle 11.30: fortunatamente non risultano esserci stati feriti.