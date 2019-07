Brucia un camion: SS11 chiusa e vigili del fuoco al lavoro per spegnerlo

Una densa colonna di fumo ha messo in allarme l'Est veronese nella mattinata di mercoledì.

Intorno alle 8.30 del mattino sulla SS11, tra San Bonifacio e Locara, un mezzo pesante carico di alimenti è andato a fuoco. Sul posto si sono dunque precipitati i vigili del fuoco con due mezzi: con il supporto dei carabinieri, hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Inevitabili i disagi per gli automobilisti, ma al momento non risultano esserci state gravi conseguenze.