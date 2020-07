Brucia nella notte un autoarticolato in autostrada: fiamme domate dai pompieri

I vigili del fuoco sono accorsi in autostrada nella tarda serata di domenica, per domare le fiamme divampate a bordo di un mezzo pesante.

Erano circa le ore 23 quando è scattato l'allarme per un autocarro che aveva preso fuoco tra i caselli di Soave e Verona Est, nel territorio comunale di Colognola ai Colli, in direzione di Milano.

Sul posto si sono dirette 2 squadre dei pompieri, che hanno lavorato fino alle 1.30 per estinguere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Il traffico è stato rallentato e fermato per consentire il regolare svolgimento delle operazioni e fortunatamente non sono stati registrati feriti nell'episodio.

