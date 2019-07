Fiamme tra gli alberi in Lessinia: bosco salvato, due agricoltori denunciati

La loro superficialità, secondo quanto sostengono i carabinieri, avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi e così nei loro confronti è scattata la denuncia. Si tratta di due agricoltori che intorno alle ore 12 di mercoledì, avrebbero bruciato alcune sterpaglie e rami in località Maregge di Bosco Chiesanuova, tra malga Dossetti e la Sp 6 "dei Lessini", per poi allontanarsi nella convinzione di aver spento il fuoco.

Una convinzione che presto però si sarebbe rivelata errata, tanto che intorno alle 13, anche a causa del vento, il fuoco si è ravvivato e propagato fino al vicino faggeto. In questo modo sarebbe nato così l'incendio che ha interessato una superficie di circa un ettaro: sul posto sono così intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Verona, che dopo 4 ore di lavoro sono riusciti a domare le fiamme.

Non si conosce ancora l'effettiva entità del danno causato e intanto, dopo averli individuati, i carabinieri della stazione di Bosco Chiesanuova hanno denunciato i due agricoltori all'autorità giudiziaria.