Bivacco a fuoco all'alba vicino all'argine dell'Adige: spento dai pompieri

È scattato all'alba di martedì l'allarme nella zona di Basso Acquar, a Verona, per un incendio scoppiato in un bivacco.

Erano circa le 5 del mattino quando un mezzo dei vigili del fuoco si è diretto in prossimità dell'argine dell'Adige, dove aveva preso fuoco una baracca che probabilmente offriva rifugio a qualche senzatetto. Nella zona però, al momento del'arrivo dei pompieri, nessuno era presente e il rogo è stato presto domato, con le operazioni di messa in sicurezza e smassamento che sono andate avanti fino alle 8 del mattino, con la presenza sul posto anche della Polizia municipale.