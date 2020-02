Rimorchio di una bisarca a fuoco in A4, distrutte quattro auto trasportate

Mancavano dieci minuti alle 17 di oggi, 13 febbraio, quando i vigili del fuoco veronesi hanno cominciato a domare un incendio capitato lungo l'autostrada A4, in direzione Venezia, dalle parti di Sommacampagna. Ad andare a fuoco, una bisarca, ovvero un autotreno usato per il trasporto di automobili. Secondo quanto appurato dai pompieri, il rogo ha coinvolto il rimorchio del mezzo ed ha distrutto quattro delle otto autovetture trasportate. L'autista del mezzo, è riuscito a mettersi in salvo, dopo aver fermato la bisarca sulla corsia di emergenza.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con tre mezzi e nove uomini, i quali hanno spento l'incendio utilizzando anche liquido schiumogeno.

Nella fase iniziale dell'intervento, durato circa 20 minuti, il tratto autostradale tra Sommacampagna e Verona Sud è stato chiuso al traffico per permettere ai pompieri di abbassare le fiamme. Successivamente sono state aperte due corsie per far defluire il traffico, mentre i pompieri terminavano lo spegnimento e proseguivano le verifiche del caso.

La temporanea chiusura, comunque, ha creato code nel tardo pomeriggio di oggi in A4, che hanno raggiunto la lunghezza anche di sei chilometri.

