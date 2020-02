Bidoni della spazzatura e due motorini in fiamme: sul posto pompieri e polizia

La questura scaligera rieferisce che gli agenti delle volanti, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio, sarebbero intervenuti in via Sommacampagna a Verona, a seguito di una segnalazione giunta dai vigili del fuoco di Verona. Questi ultimi sarebbero infatti arrivati inizialmente in zona per domare un incendio, scoppiato nel cortile posteriore di un edificio dove ha sede un'attività che si occupa di preparazione di pasti. In particolare, sul retro, pare stessero andando a fuoco alcuni bidoni della spazzatura.

Contestualmente, a finire in fiamme sarebbero stati anche due scooter utilizzati per effettuare consegne a domicilio dei prodotti alimentari. Una volta giunti sul posto, intorno all'una di notte, gli agenti delle volanti sarebbero poi stati raggiunti dagli uomini della polizia scientifica, i quali avrebbero avuto modo di riscontrare anche segni di effrazione ai vetri dello stabile. A quel punto, ad intervenire per cercare di fare luce sull'accaduto, sarebbero stati anche gli agenti della squadra mobile.

Nei pressi della zona dove si sarebbe verificato l'incendio, la questura scaligera riferisce che gli agenti avrebbero anche trovato un frangivetri. Non è detto che quest'ultimo ritrovamento possa essere effettivamente correlato all'episodio in questione, ma naturalmente è un'ipotesi da non scartare a prescindere. Ad ogni modo, la polizia spiega di star indagando sull'accaduto, per appurare la natura dell'incendio e l'esatta dinamica di quanto avvenuto la scorsa notte.