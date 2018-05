Colonna di fumo nella Bassa: scoppiato un incendio in un colorifcio

Una colonna di fumo si è alzata nel primo pomeriggio di lunedì dalla zona di Oppeano. Un incendio infatti è scoppiato al Colorificio Feroni, situato in via Quaiotto, richiamando sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, che sono ora al lavoro per spegnere le fiamme.

Sul luogo si sono diretti anche i carabinieri, il personale Arpav e 118, ma attualmente non risultano esserci feriti.

"A scopo precauzionale, in attesa delle analisi dell'aria, io consiglio sempre di tenere porte e finestre chiuse e di non consumare prodotti dell'orto se non dopo accurato lavaggio". Ha scritto su Facebook l'assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti. Il sindaco Pierluigi Giaretta nel frattempo ha caldamente consigliato alla popolazione di chiudere le finestre e di rimanere in casa.