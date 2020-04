A fuoco azienda di rifiuti nel Vicentino, pompieri veronesi in aiuto

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona per aiutare i colleghi vicentini nello spegnimento dell'incendio scoppiato ieri sera, 2 aprile, in un capannone dell'azienda di trattamento e stoccaggio di rifiuti Futura, a Montebello Vicentino.

Ad andare a fuoco è stato principalmente il materiale che la ditta berica lavora e assembla per creare del prodotto combustibile per stufe, come riportato da VicenzaToday. E dall'incendio si è alzato molto fumo, visibile a chilometri di distanza. I sindaci di Montebello e Montecchio hanno chiesto ai loro cittadini di restare a casa,ma anche i residenti nell'Est Veronese si sono allarmati.

Già ieri notte, il rogo era stato domato dai pompieri, che hanno subito cominciato le operazioni di bonifica; operazioni che probabilmente dureranno per tutta la giornata di oggi, insieme a quella di messa in sicurezza del capannone.

Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio degli investigatori.

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Arpav per analizzare l'aria. Non sono state rilevate concentrazioni significative di sostanze nocive come l'acido cloridrico, l'acido cianidrico o l'ossido di carbonio. Sono stati comunque fatti ulteriori prelievi che sono stati inviati al laboratorio.