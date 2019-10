Fumo da un'azienda che ricicla materiale elettronico: pompieri al lavoro

Nella mattinata di lunedì è scattato l'allarme ad Angiari, per un principio d'incendio che si è sviluppato in un'azienda che si occupa del riciclo di materiali elettronici e di elettrodomestici.

Nessuna fiamma viva, ma del fumo si era alzato dal settore dove erano stati accatastati i materiali, così intorno alle 8.50 del mattino una squadra dei vigili del fuoco di Legnago e un supporto, per un totale di 7 unità, si è diretta in viale dell'industria dove è collocata l'azienda. I pompieri ha così dato il via all'opera di spegnimento e messa in sicurezza ed hanno avvisato del fatto anche i carabinieri e Arpav, per gli accertamenti ambientali del caso.