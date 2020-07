Brucia un'azienda agricola a Belfiore: copertura devastata dalle fiamme

È scattato alle 12.30 di venerdì l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco, per un grosso incendio scoppiato al civico 25 di via Bionde, a Belfiore, dove è situata un'azienda agricola.

Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe aver preso il via dal cortocircuito di un pannello fotovoltaico, con le fiamme che si sarebbero propagate al vicino tetto in legno della struttura. Sul posto sono accorse 6 squadre dei pompieri ed un funzionario, per un totale di 24 unità, che si sono subito messe al lavoro per domare il rogo, ma buona parte della struttura (che comprenderebbe anche il fienile) sarebbe andata distrutta.

Non risultano esserci feriti al momento. Sul posto anche il personale medico ed i carabinieri.