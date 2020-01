Autoarticolato in fiamme sulla A22 nella notte: domate dai vigili del fuoco

È arrivata in piena notte la richiesta di intervento ai vigili del fuoco, per un mezzo che stava bruciando in autostrada.

Così, poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì, due mezzi si sono diretti al chilometro 231 lungo la A22 in direzione Sud, dove un autoarticolato era andato a fuoco. Giunti sul posto, poco prima del casello di Nogarole Rocca, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza la situazione, senza particolari disagi per la viabilità, vista anche l'ora tarda.