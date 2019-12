I cittadini lanciano l'allarme ai pompieri: auto in fiamme nel centro di Verona

Numerose chiamate sono arrivate alla centrale dei vigili del fuoco, poco prima delle ore 21 di domenica 22 dicembre, per segnalare l'incendio di una'autovettura in via Caprera, in centro a Verona.

Le fiamme sono scaturite nel vano motore e si sono propagate in poco tempo a tutto il resto del veicolo, lambendo e danneggiando anche un'altra macchina parcheggiata. I pompieri in pochi minuti sono giunti sul posto con un'autopompa ed hanno spento il rogo con acqua e schiuma, contenendo i danni al mezzo vicino.