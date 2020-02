Un'auto e quadro elettrico in fiamme: doppio intervento per i vigili del fuoco

Due interventi in pochi minuti per i vigili del fuoco nella mattinata di lunedì, fortunatamente senza particolari conseguenze.

Il primo è scattato intorno alle 8.20 in vicolo Stella, a Verona, dove un mezzo dei pompieri si è diretto al civico 11. Un rogo infatti si era sviluppato in un quadro contatori, verosimilmente per un cortocircuito, all'interno della palazzina. Una volta domate le fiamme, sono partiti i lavori dei tecnici di Megareti per ripristinare il normale funzionamento, mentre non è stato necessario evacuare i residenti.

Alle 8.40 invece i pompieri sono stati chiamati all'intervento sulla Transpolesana, per un principio d'incendio segnalato a bordo di un'auto. Un mezzo si è quindi diretto a San Giovanni Lupatoto, in prossimità dell'uscita che porta alla rotonda situata in zona industriale: giunti sul posto però i vigili del fuoco hanno appurato che alcuni cittadini avevano già provveduto a spegnere il rogo e hanno messo in sicurezza il veicolo.