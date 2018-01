Auto in fiamme nella notte a Oppeano: incendio domato dai vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì e martedì è scattato l'allarme nel Comune di Oppeano, per un incendio che ha coinvolto alcune vetture.

Erano circa le 1.50, quando un mezzo dei vigili del fuoco di Verona e uno di Bovolone si sono diretti in via Bellini, nella zona di Vallese, per domare le fiamme che hanno devastato un'auto e danneggiato altre due macchine.

Nessuna persona è rimasta ferita nell'episodio e sul posto sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.