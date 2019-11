Auto a GPL va a fuoco in un'autodemolizione: ustionato un cinquantenne

Ancora un incidente sul lavoro nel Veronese: nel pomeriggio di mercoledì un cinquantenne è stato portato in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.

Intorno alle 16.20 infatti, un incendio è divampato su un'auto alimentata a GPL che si si trovava in un'autodemolizione situata al civico 37 di via Gardesane, a Verona. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme, che però hanno provocato alcune ustioni sul corpo dell'uomo, che è stato dunque soccorso dal personale del 118, arrivato con un'ambulanza medicalizzata, e condotto in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri.