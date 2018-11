Dossobuono, auto a gpl va a fuoco. I pompieri spengono l'incendio

È stata la stessa proprietaria di una Fiat 500 a gpl a chiamare i vigili del fuoco oggi, 28 novembre, poco dopo le 12.15 perché vedeva uscire del fumo sospetto dalla sua auto. I pompieri le hanno consigliato di fermarsi in un parcheggio e di tenere la propria vettura lontana da altre auto. E così la cittadina ha fatto, fermandosi nel parcheggio di fronte all'Iperfamila di via Borgo Bello, a Dossobuono di Villafranca.

Come si vede dal video inviatoci da una nostra lettrice, la macchina ha preso fuoco poco prima che intervenisse la squadra dei pompieri di Verona. Le fiamme, per fortuna, non hanno raggiunto la bombola del gpl e così l'incendio è stato domato in un'oretta circa.