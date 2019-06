Auto va a fuoco in un garage: tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco

È scattato poco dopo le 13 di lunedì l'allarme nel comune di San Pietro in Cariano, a causa di un incendio scoppiato in un garage.

Le fiamme sarebbero divampate su un'auto alimentata a benzina, parcheggiata in una rimessa esterna alla palazzina situata in via delle Betulle, nella frazione di Pedemonte. All'interno era presente anche un'altra macchina provvista di bombola GPL, che sarebbe stata danneggiata dal rogo, così come la struttura.

Numerose le chiamate giunte ai vigili del fuoco da parte di residenti allertati dalla colonna di fumo e sul posto sono state quindi inviate due squadre da Verona che si sono occupate di estinguere l'incendio e mettere in sicurezza l'area.