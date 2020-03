Auto a fuoco in garage: evacuate una trentina di persone dall'edificio

Un violento incendio ha costretto una trentina di persone a lasciare le proprie case e a scendere in strada, nella mattinata di martedì.

Il rogo è scoppiato intorno alle 11.30 al civico 12 di lungadige Cangrande, a Verona: ad andare a fuoco, per cause ancora sconosciute, è stata un'auto regolarmente posteggiata in garage. I residenti avrebbero udito un'esplosione e avrebbero chiamato i vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto con tre mezzi.

Come detto, in via precauzionale sono state fatte evacuare tutte le persone presenti nell'edificio, le quali sono state affidate alle Volanti della Polizia di Stato, in attesa che i pompieri completino il lavoro ed eseguano accertamenti sulla struttura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.