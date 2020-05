Nella notte 2 auto andate a fuoco a Verona in un garage di un condominio

Nella serata di sabato i vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento dallo scoppio di un incendio avvenuto in un box auto in zona Stadio.

Non erano ancora scattate le ore 21, quando è scattata l'allerta alla centrale di via Polveriera Vecchia. Al civico 10/A di via I° Traversa Spianà, avevano preso fuoco due vetture parcheggiate in un garage interrato di un condominio: sul posto si sono diretti 4 mezzi e una decina di unità dei pompieri, che si sono subito messi all'opera per domare le fiamme, con i lavori che si sono definitivamente conclusi solo dopo le ore 3.

Non risultano esserci stati feriti nell'episodio, ma il rogo, oltre a divorare i veicoli, avrebbe provocato danni al solaio dell'autorimessa, al punto che il piano superiore è stato poi dichiarato inagibile.

