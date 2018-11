Un'auto va a fuoco a San Giovanni e le fiamme bruciano anche un furgone

Due veicoli sono stati avvolti dalle fiamme a San Giovanni Lupatoto, nella notte tra domenica e lunedì.

Erano da poco passate le 3.30, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento in via Monica Zanotti, dove un incendio si era sviluppato a bordo di un'auto parcheggiata: il fuoco poi ha coinvolto anche un furgone che si trovava vicino al veicolo, bruciando anche questo.

Una squadra dei pompieri di Verona si è così precipitata sul posto, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza i mezzi, senza ulteriori conseguenze.