Un'auto va a fuoco in A4: il fumo provoca code sulla Tangenziale Sud

L'incendio di un'auto ha provocato numerosi disagi agli automobilisti che percorrevano l'A4 e la Tangenziale Sud.

Intorno alle 17.40, un mezzo dei vigili del fuoco è intervenuto tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, km 278 in direzione Venezia, per estinguere le fiamme divampate su di un veicolo, per cause ancora da appurare. Il fumo ha invaso autostrada e tangenziale, costringendo la Polizia stradale a chiudere quest'ultima, dove si sono formate lunghe colonne.

Fortunatanatemente nessuno sarebbe rimasto ferito nell'episodio.

