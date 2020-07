Il guidatore accosta: auto in fiamme in A4. Illese le due persone a bordo

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la A4 nella serata di martedì, a causa di un'auto andata a fuoco tra i caselli di Montebello e Soave, in direzione di Milano.

Erano circa le 20.30 e il guidatore stava percorrendo l'autostrada al volante della sua Bmw 520 diesel in compagnia di un'altra persona, quando si è accorto che qualcosa non andava e ha accostato in corsia di emergenza: una volta scesi dal veicolo, gli occupanti si sarebbero accorti che stava andando a fuoco.

Scattata l'allerta sono arrivati i pompieri di Lonigo, che giunti sul posto hanno trovato l'auto avvolta dalle fiamme e si sono subito messi all'opera. Sul luogo dell'incendio sono arrivati anche la Polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada: le operazioni si sono concluse dopo circa un'ora con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale, mentre non ci sono state conseguenze per la salute delle due persone che vi erano a bordo.